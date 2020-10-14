Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает оперштаб.
Возобновляются следующие рейсы:
- Москва — Белград (дважды в неделю),
- Москва — Кайо-Коко и Санта-Клара (дважды в неделю),
- Москва — Токио (дважды в неделю),
- Владивосток — Токио (один раз в неделю).
Также Россия расширяет число и географию полетов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.
Ранее Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей.БизнесТранспорт
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