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Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

14:19, 14.10.2020
Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
Фото: realnoevremya.ru

С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом сообщает оперштаб.

Возобновляются следующие рейсы:

  • Москва — Белград (дважды в неделю),
  • Москва — Кайо-Коко и Санта-Клара (дважды в неделю),
  • Москва — Токио (дважды в неделю),
  • Владивосток — Токио (один раз в неделю).

Также Россия расширяет число и географию полетов в Белоруссию, Швейцарию, ОАЭ и на Мальдивы.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей.

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