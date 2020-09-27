Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей

Прерванное из-за пандемии авиасообщение России с Южной Кореей возобновляется с сегодняшнего дня, 27 сентября. сообщают «Известия».

В Сеул из Москвы можно летать раз в неделю, по четвергам. Обратный рейс Сеул — Москва будет выполняться по субботам. Так, первый самолет отправится из Москвы в Сеул 1 октября, обратно — 3 октября. Перелет осуществляется компанией «Аэрофлот».

realnoevremya.ru

Это решение приняло правительство на заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Распоряжение утверждено правительством.

Ранее «Реальное время» сообщало о возобновлении авиасообщения России с Кореей.