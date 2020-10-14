Следком займется уголовным делом по факту гибели татарстанца в оконном проеме турецкого отеля

СУ Следственного комитета по Татарстану возбудило уголовное дело после гибели жителя поселка городского типа Камские Поляны Нижнекамского района, зажатого автоматической выдвижной оконной рамой в турецком отеле. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось 29 сентября в отеле «Манавгата». Причиной смерти, по версии следствия, стала неисправность оконной системы.

После доследственной проверки следователи завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Фото: realnoevremya.ru

Сотрудники Следкома продолжают устанавливать обстоятельств случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее дочь погибшего 58-летнего мужчина заявила, что намерена через турецкий суд взыскать компенсацию с отеля, где отдыхал ее отец.

