Ученые КФУ намерены ввести в рацион татарстанцев капусту кейл

Ученые КФУ намерены ввести в рацион татарстанцев капусту кейл — кудрявую капусту, которая произрастает в Северной Америке и Центральной Европе. Сотрудники кафедры ботаники и физиологии растений Института фундаментальной медицины и биологии уверяют, что она очень полезна.

Пока биологи занимаются выращиванием этого продукта в Ботаническом саду КФУ, а также на полях Мамадышского района.

media.kpfu.ru

«Капуста кейл намного ценнее белокочанной. Она содержит большое количество витаминов (А, С, К, Е, В1, В2, В) и минералов (кальций, магний, железо, медь и цинк), а также каротиноидов, антиоксидантных соединений, углеводов, ненасыщенных жирных кислот, белков и пищевых волокон. Хочу отметить, что кальция в ней больше, чем в молоке, и усваивается он лучше», — рассказала заведующая кафедрой ботаники и физиологии растений Ольга Тимофеева.

media.kpfu.ru

Ученые доказали, что растение имеет сильные антиоксидантные свойства, его можно использовать в медицине. Обнаружена обратная зависимость между потреблением этого овоща и риском развития рака.

Для того, чтобы возделывать капусту в России в промышленных масштабах необходимо создать семенной фонд. Пока все семена закупаются за границей.

Ранее эксперты КФУ дали оценку возможному чипированию людей.

