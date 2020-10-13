«Нефтехимик» в гостях обыграл «Шинник» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» в гостях победил ярославский «Шинник» (2:1) в матче 15-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Нижнекамцы открыли счет на 14-й минуте встречи Петров отправил мяч в сетку ворот хозяев прямым ударом со штрафного. В самом начале второго тайма игрок «Шинника» Бетюжнов получил вторую желтую карточку, за что был удален с поля.

Несмотря на это, уже через 4 минуты форвард хозяев Низамутдинов сравнял счет. «Нефтехимик» продолжил атаковать и на 62-й минуте встречи Уридия головой в падении замкнул прострел Ситдикова.

Благодаря этой победе нижнекамский клуб набрал 28 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Олимп-Первенство ФНЛ. 15-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нефтехимик) — 1:2 (0:1)

Голы: Низамутдинов (52) — Петров (14), Уридия (62).