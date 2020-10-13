При реконструкции Красноключинской дамбы в Нижнекамске вбито 3 800 шпунтов Ларсена
На месте работ по строительству Красноключинской дамбы вбито 3 800 шпунтов Ларсена из 4 214. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
Ход строительства оценил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Сообщается, что на объекте берегоукрепления устройство шапочного бруса выполнено на 60%, формирование откоса — на 26%.
Напомним, что реконструкцию дамбы в Нижнекамске намерены завершить к концу года.
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