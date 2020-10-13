При реконструкции Красноключинской дамбы в Нижнекамске вбито 3 800 шпунтов Ларсена

На месте работ по строительству Красноключинской дамбы вбито 3 800 шпунтов Ларсена из 4 214. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Ход строительства оценил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков. Сообщается, что на объекте берегоукрепления устройство шапочного бруса выполнено на 60%, формирование откоса — на 26%.

Напомним, что реконструкцию дамбы в Нижнекамске намерены завершить к концу года.

