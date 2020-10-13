В Зеленодольске подросток покончил жизнь самоубийством

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Зеленодольске в районе заброшенных зданий на улице Карла Маркса местные жители обнаружили 13-летнюю девочку, которая предприняла попытку самоубийства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

При помощи полиции подростка экстренно доставили в центральную больницу, где она умерла.

На место происшествия выехал заместитель прокурора Зеленодольска Фаргат Шайхаттаров.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В июле Следком по РТ завершил расследование уголовного дела по истязанию и доведению подростка до попытки самоубийства, а также неисполнении обязанностей по его воспитанию в отношении бывших сотрудников реабилитационного центра «Символ жизни» Елизаветы Платоновой и Дмитрия Чернышева.