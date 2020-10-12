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Главы МИД ЕС договорились ввести санкции по делу Навального

16:33, 12.10.2020 1

Главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее решение приняли 27 министров иностранных дел ЕС. Со списком лиц, против которых введут ограничительные меры, будут работать послы ЕС на ближайших заседаниях в Брюсселе, то есть начиная уже со среды, рассказал ТАСС информированный источник.

instagram.com/navalny

Сегодня Европейский союз продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:06
    Вот есть же хорошие новости!
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