Главы МИД ЕС договорились ввести санкции по делу Навального

Главы МИД стран ЕС достигли соглашения по вопросу введения санкций против России из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального.



Соответствующее решение приняли 27 министров иностранных дел ЕС. Со списком лиц, против которых введут ограничительные меры, будут работать послы ЕС на ближайших заседаниях в Брюсселе, то есть начиная уже со среды, рассказал ТАСС информированный источник.



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Сегодня Европейский союз продлил на год все введенные санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.

