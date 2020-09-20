«Ак Барс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ благодаря дублю Тихонова
«Ак Барс» дома обыграл «Сочи» (4:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Казанцы по ходу игры вели со счетом 2:0 и 3:1, но к концу второго периода растеряли свое преимущество. В заключительной трети матча Рукавишников и Азеведо (в пустые ворота) принесли победу хозяевам льда.
В составе «Ак Барса» дублем отметился нападающий Тихонов, вернувшийся в основной состав казанцев.
«Ак Барс» «Сочи» 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)
Голы:
1:0 Тихонов (Азеведо, 17:05)
2:0 Тихонов (Дыняк, Арт. Галимов, 21:22)
2:1 Рубцов (Гараев, 33:07)
3:1 Галиев (Зарипов, 33:37)
3:2 Анс. Галимов (Шмелев, 37:51, 5х4)
3:3 Стремвалль (38:56)
4:3 Рукавишников (Арт. Галимов, 52:48)
5:3 Азеведо (Юдин, 59:31).
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