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В Татарстане обновят составы территориальных избиркомов

15:10, 13.10.2020
В Татарстане обновят составы территориальных избиркомов
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня члены Центральной избирательной комиссии Татарстана на очередном заседании решили создать рабочую группу по формированию территориальных избирательных комиссий (ТИК) РТ и назначению их председателей.

В декабре истекает срок полномочий членов всех 65 ТИК, в работе которых занято 524 человека. Рабочая группа займется сбором, изучением и проверкой на соответствие выдвинутых кандидатур для назначения в состав территориальных избиркомов.

Фото: Максим Платонов

Выдвинуть своего кандидата в качестве члена ТИК могут не только политические партии, но и общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, действующие территориальные комиссии и собрания избирателей. Например, жители одного подъезда или дома или работники одного цеха завода могут провести общее собрание, подготовить документы и представить в ЦИК РТ своего кандидата.

ОбществоВласть Татарстан
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