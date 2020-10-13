В Татарстане обновят составы территориальных избиркомов

Сегодня члены Центральной избирательной комиссии Татарстана на очередном заседании решили создать рабочую группу по формированию территориальных избирательных комиссий (ТИК) РТ и назначению их председателей.



В декабре истекает срок полномочий членов всех 65 ТИК, в работе которых занято 524 человека. Рабочая группа займется сбором, изучением и проверкой на соответствие выдвинутых кандидатур для назначения в состав территориальных избиркомов.

Фото: Максим Платонов

Выдвинуть своего кандидата в качестве члена ТИК могут не только политические партии, но и общественные объединения, представительные органы муниципальных образований, действующие территориальные комиссии и собрания избирателей. Например, жители одного подъезда или дома или работники одного цеха завода могут провести общее собрание, подготовить документы и представить в ЦИК РТ своего кандидата.