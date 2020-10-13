Новости спорта

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Черчесов: «С Венгрией сделаем все, чтобы выступить на уровне матча с Турцией»

14:20, 13.10.2020
Черчесов: «С Венгрией сделаем все, чтобы выступить на уровне матча с Турцией»
Фото: vk.com/teamrussia

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Венгрии в матче Лиги наций.

«Проанализировали тяжелый и интересный матч с Турцией. Фрагменты не показывали, изучали в общих словах и нюансах. Не было времени, потому что вчера уже начали готовиться к Венгрии.

Нам предстоит третий матч. Второй матч с Турцией был более интенсивным, чем первый со Швецией. Завтра сделаем все возможное, чтобы выступить на том же уровне», — сказал Черчесов.

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с командой Турции (1:1) в матче Лиги наций. В среду россияне сыграют в Москве против Венгрии.

На данный момент команда Станислава Черчесова набрала семь очков и лидирует в своей группе в Лиге наций.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем