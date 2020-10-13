Черчесов: «С Венгрией сделаем все, чтобы выступить на уровне матча с Турцией»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой Венгрии в матче Лиги наций.

«Проанализировали тяжелый и интересный матч с Турцией. Фрагменты не показывали, изучали в общих словах и нюансах. Не было времени, потому что вчера уже начали готовиться к Венгрии.

Нам предстоит третий матч. Второй матч с Турцией был более интенсивным, чем первый со Швецией. Завтра сделаем все возможное, чтобы выступить на том же уровне», — сказал Черчесов.

Начинается восстановительная тренировка @TeamRussia в Новогорске после матча с Турцией pic.twitter.com/Wq9JO5Nb4n — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2020

Напомним, ранее сборная России сыграла вничью с командой Турции (1:1) в матче Лиги наций. В среду россияне сыграют в Москве против Венгрии.

На данный момент команда Станислава Черчесова набрала семь очков и лидирует в своей группе в Лиге наций.