В Татарстане зарегистрировали 34 новых случая коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 34 новых случая коронавируса, один завозной, остальные — контактные. Пять человек госпитализировали, 29 лечатся на дому, сообщили в Минздраве РТ.

В Казани выявили 20 заболевших, в Набережных Челнах и Верхнеуслонском районе — по четыре человека.

На 13 октября в Татарстане зарегистрировано 7 618 случая COVID-19, 90 человек умерли. Выздоровел за весь период 6 421 человек, в том числе 40 за минувшие сутки.



В России третьи сутки подряд выявляют более 13 тыс. зараженных — 13 868 на сегодняшний день. Общее число заразившихся коронавирусом в стране достигло 1 326 178.

За сутки от коронавируса умерли 244 человека, с начала пандемии — 22 966 человек.

Вылечились за сутки 7 550 человек, с начала распространения коронавируса в РФ — 1 031 785 человек.