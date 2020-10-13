Тренер «Рубина» Леонид Слуцкий завел свой YouTube-канал

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий завел канал на YouTube под названием «СЛУга Футбола».

В первом видео рулевой казанцев рассказал о планах и том контенте, который будет показан на канале. Слуцкий планирует вести прямую трансляцию строительства собственного футбольного стадиона в Волгограде.

«Когда-то я себе поставил цель: или я худею к лету, или строю стадион в Волгограде за собственные деньги. Мы получили землю. Отлично! Строим стадион! Это будет самое честное и открытое строительство. 24 часа в сутки мы будем освещать все аспекты нашей стройки на нашем YouTube-канале», — сказал Слуцкий.

Стадион в Волгограде он планирует строить за свои деньги. При этом все желающие смогут внести свой вклад в строительство арены.

«Наша цель — построить стадион для волгоградских мальчишек, где будут заниматься сотни, а может быть, тысячи. Может быть, среди них будут будущие звезды отечественного и мирового футбола, как Артем Дзюба (смеется). Ну, или лучше. Поехали!» — сказал Слуцкий.

На данный момент определен генеральный подрядчик стройки. В ближайшее время ожидается начало работ по планировке земельного участка, где в будущем расположится стадион.

Напомним, ранее тренер «Рубина» Слуцкий назвал Татарстан лучшим спортивным регионом страны.