Тренер «Рубина» Слуцкий назвал Татарстан лучшим спортивным регионом страны

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил развитие спорта и футбола в республике Татарстан. Рулевой казанцев присутствовал на открытии нового футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани и остался доволен увеличением количества футбольной инфраструктуры в регионе.

«У вас столько объектов, столько детей занимается, много искусственных полей, плавательных бассейнов. Ребенок в любом уголке Татарстана имеет возможность заниматься любым видом спорта, и лучшие примеры перед глазами. По игровым видам спорта все команды представлены в высших дивизионах. Это лучший спортивный регион страны», — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов сообщил о подписании трехстороннего договора с РФС по развитию футбола в Татарстане. Глава республики также обещал поддержку «Рубину», «Нефтехимику» и «КАМАЗу».