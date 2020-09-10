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Тренер «Рубина» Слуцкий назвал Татарстан лучшим спортивным регионом страны

11:32, 10.09.2020
Тренер «Рубина» Слуцкий назвал Татарстан лучшим спортивным регионом страны
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил развитие спорта и футбола в республике Татарстан. Рулевой казанцев присутствовал на открытии нового футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани и остался доволен увеличением количества футбольной инфраструктуры в регионе.

«У вас столько объектов, столько детей занимается, много искусственных полей, плавательных бассейнов. Ребенок в любом уголке Татарстана имеет возможность заниматься любым видом спорта, и лучшие примеры перед глазами. По игровым видам спорта все команды представлены в высших дивизионах. Это лучший спортивный регион страны», — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее президент РТ Рустам Минниханов сообщил о подписании трехстороннего договора с РФС по развитию футбола в Татарстане. Глава республики также обещал поддержку «Рубину», «Нефтехимику» и «КАМАЗу».

СпортФутболОбщество Татарстан
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