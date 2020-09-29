Госстройнадзор проверил ход выполнения работ на втором этапе БКК
Госстройнадзор проверил ход выполнения работ на втором этапе строительства Большого Казанского кольца. На данном этапе сооружают переходные зоны из полимербетона у деформационных швов на опорах правого и левого проездов и устанавливают барьеры, сообщает инспекция Госстройнадзора республики.
Подготовительные работы продолжаются на Тихорецкой и Лодейной улицах до улицы Технической. Уже устроено основание щебня, устроен постилающий слой из песка и геосетки, также настелено земляное полотно и песок на тротуарах в 500 квадратных метров, смонтировано 500 погонных метров и семь люков.
Строятся и очистные сооружения: выполнено бетонирование плит перекрытия, демонтируется съемная опалубка, подготавливается конструкция к нанесению гидроизоляции.
Устраиваются инженерные сети: уже проложено 137 метров ливневой канализации, выполняются работы по организации траншей, укладке труб газопровода и водоснабжения и линий электроснабжения.
Помимо этого, на территории высадили 857 деревьев и 3107 кустарников.
Госстройнадзор отмечает, что контроль качества асфальтобетонного покрытия и стройматериалов проводят на всех этапах строительства.
Ранее сообщалось, что на втором этапе строительства БКК испытали пролеты моста через Монастырскую протоку.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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Уже пользуюсь новой дорогой - стало гораздо удобнее и быстрее.
Спасибо!