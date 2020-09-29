Госстройнадзор проверил ход выполнения работ на втором этапе БКК

Госстройнадзор проверил ход выполнения работ на втором этапе строительства Большого Казанского кольца. На данном этапе сооружают переходные зоны из полимербетона у деформационных швов на опорах правого и левого проездов и устанавливают барьеры, сообщает инспекция Госстройнадзора республики.

Подготовительные работы продолжаются на Тихорецкой и Лодейной улицах до улицы Технической. Уже устроено основание щебня, устроен постилающий слой из песка и геосетки, также настелено земляное полотно и песок на тротуарах в 500 квадратных метров, смонтировано 500 погонных метров и семь люков.

Строятся и очистные сооружения: выполнено бетонирование плит перекрытия, демонтируется съемная опалубка, подготавливается конструкция к нанесению гидроизоляции.

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Устраиваются инженерные сети: уже проложено 137 метров ливневой канализации, выполняются работы по организации траншей, укладке труб газопровода и водоснабжения и линий электроснабжения.

Помимо этого, на территории высадили 857 деревьев и 3107 кустарников.

Госстройнадзор отмечает, что контроль качества асфальтобетонного покрытия и стройматериалов проводят на всех этапах строительства.

Ранее сообщалось, что на втором этапе строительства БКК испытали пролеты моста через Монастырскую протоку.