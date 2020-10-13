В Казани пройдет фестиваль разумного потребления, где можно сдать ненужные вещи на переработку

В Казани 18 октября пройдет фестиваль разумного потребления «КультТорг», который посвящен изобразительному искусству. Участники смогут посетить лекции и художественные мастер-классы и сдать ненужные вещи ан переработку, сообщает пресс-служба мэрии города.



На переработку принимаются пластиковые карты, зубные щетки, бритвенные станки, ручки и фломастеры, тюбики от кремов и зубных паст с маркировками LDPE, C/LDPE, PP/LDPE, PE, LLDPE, ПВД, HDPE, Other, 90, C/ HDPE, C/PE, с металлической частью внутри или без маркировки (в чистом, разрезанном виде), блистеры от таблеток, чеки (в разглаженном виде). Еще по акции «Волшебные крышечки» на переработку примут пластиковые крышки.

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На фестивале можно будет посетить маркет с участием художников и иллюстраторов, где можно выбрать неиспользованные материалы, старые наброски, постеры, скетчи, картины и открытки.

«КультТорг» пройдет на ул. Татарстан, 20 с 11.00 до 18.00.

Напомним, 27 сентября в Казани проходил бесконтактный сбор вторсырья на переработку.

