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Происшествия

Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым

07:58, 13.10.2020
Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым
Фото: realnoevremya.ru

Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии нашли тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу областного ГУ МВД.

Тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода нашли в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой.

realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» сообщало об обстреле в Нижегородской области автобуса неизвестным. Жертвами стали три человека, еще несколько человек пострадали.

Происшествия
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