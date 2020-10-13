Подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области нашли мертвым
Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии нашли тело молодого человека, подозреваемого в убийстве трех человек в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу областного ГУ МВД.
Тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода нашли в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области. Источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина покончил с собой.
Ранее «Реальное время» сообщало об обстреле в Нижегородской области автобуса неизвестным. Жертвами стали три человека, еще несколько человек пострадали.
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