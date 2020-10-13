В Зеленодольском районе построят блочные очистные сооружения и системы водоотведения

В поселке Октябрьский Зеленодольского района построят блочные очистные сооружения и системы водоотведения. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ по вопросам реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Строительство ведется в рамках программы «Современный облик сельских территорий». При этом по госконтракту расчет с подрядчиком предусмотрен после выполнения работ. Ввод объектов и полное освоение средств запланировано на декабрь, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане работы по программе развития сельских территорий выполнены на 78%.

