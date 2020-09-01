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Татарстанцы смогут выбрать территорию для благоустройства в 2021—2022 годах

11:58, 01.09.2020
Татарстанцы смогут выбрать территорию для благоустройства в 2021—2022 годах
Фото: tatprofavtodor.ru

Жители Татарстана смогут выбрать общественные пространства, которые они в 2021—2022 годах хотели бы видеть благоустроенными, сообщается на сайте мэрии Казани.

Для голосования нужно авторизироваться на портале госуслуг республики, отметить район или город проживания и выбрать не больше трех вариантов или же предложить свой. Голосование продлится до 25 сентября.

В столице республики к благоустройству предлагаются следующие объекты: набережная Казанки — от Кировской до Ленинской дамбы, парк Победы, бульвар по ул. Волгоградской, сквер Орджоникидзе, парк у ЖК «Салават купере», сад Фукса, пляж Локомотив, сквер Аксакова, парк имени Столярова, парк «Комсомолец», Ноксинский лес и другие.

Напомним, в конце августа открылась вторая очередь набережной озера Кабан.

Общество Татарстан
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