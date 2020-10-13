Сторожа «Тюлячи Агро» осудили за кражу 300 кг овса и муки

Тюлячинский райсуд Татарстана вынес приговор по делу о тайном хищении 8 мешков фуражной муки и овса со склада молочно-товарной фермы ООО «Тюлячи Агро» 4 июля 2020 года. Виновным в преступлении признан бывший сторож подразделения ООО Рифкат Галимуллин, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Согласно приговору, в тот вечер ночному сторожу оставили ключи от склада — из опасений, что перегревшийся мотор транспортной ленты станет причиной возгорания. А он воспользовался случаем и проник на склад, чтобы взять кормов для личного хозяйства. Перетаскал в свою машину товар весом свыше 300 кг и отправился отвозить их домой. Однако до места не добрался — полиция остановила и после проверки изъяла похищенные мешки.

Вину в суде Галимуллин полностью признал. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.