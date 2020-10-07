В Татарстане зарегистрировано почти 700 сделок по программе сельской ипотеки

В Татарстане зарегистрирована 671 сделка по программе сельской ипотеки. Об этом сообщает Управление Росреестра по РТ.

Больше всего сельских ипотек было оформлено в Высокогорском районе — 99 сделок, в Арском — 63 сделки. По полсотни заявок одобрено в в Камско-Устьинском и Тетюшском районах, в Лаишевском районе — 45.

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Для удобства жителей Росреестр поставил задачу по сопровождению и сокращению сроков регистрации каждой ипотечной сделки. Теперь срок регистрации составляет 5 дней вместо 7.

Всего в Татарстане выдано 1 014 ипотек на сумму более 2 млрд 240 млн рублей.

Ранее Минниханов попросил главу Минсельхоза России увеличить лимит по сельской ипотеке.