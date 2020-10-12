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Минниханов выразил соболезнования семье военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной

20:06, 12.10.2020
Минниханов выразил соболезнования семье военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной
Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью легенды татарстанского здравоохранения, ветерана Великой Отечественной войны, военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной.

Телеграмма с соболезнованиями направлена сестре покойной Анне Емелиной.

minzdrav.tatarstan.ru

«С институтской скамьи, отправившись на фронт в качестве военно-полевого хирурга, Татьяна Андреевна спасла сотни жизней, а позднее так же самоотверженно трудилась во благо совершенствования здравоохранения родной республики. Она стала образцом беспримерного личного мужества и беззаветного служения родной стране, сумела успешно реализовать себя в любимом деле. Все, кто знал Татьяну Андреевну, запомнят ее настоящим патриотом и безупречным профессионалом, доброй и интеллигентной женщиной, искренне любившей жизнь и людей. Такие личности — гордость нашей республики. Светлая память», — сообщается в телеграмме.

Напомним, что военно-полевой хирург Татьяна Емелина умерла на 100-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

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