Минниханов выразил соболезнования семье военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью легенды татарстанского здравоохранения, ветерана Великой Отечественной войны, военно-полевого хирурга Татьяны Емелиной.

Телеграмма с соболезнованиями направлена сестре покойной Анне Емелиной.



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«С институтской скамьи, отправившись на фронт в качестве военно-полевого хирурга, Татьяна Андреевна спасла сотни жизней, а позднее так же самоотверженно трудилась во благо совершенствования здравоохранения родной республики. Она стала образцом беспримерного личного мужества и беззаветного служения родной стране, сумела успешно реализовать себя в любимом деле. Все, кто знал Татьяну Андреевну, запомнят ее настоящим патриотом и безупречным профессионалом, доброй и интеллигентной женщиной, искренне любившей жизнь и людей. Такие личности — гордость нашей республики. Светлая память», — сообщается в телеграмме.

Напомним, что военно-полевой хирург Татьяна Емелина умерла на 100-м году жизни. Причины смерти не сообщаются.

