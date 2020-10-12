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Казанцев приглашают убраться на берегу Адмиралтейской слободы

17:37, 12.10.2020 1
Казанцев приглашают убраться на берегу Адмиралтейской слободы
Фото: eco.tatarstan.ru

Минэкологии Татарстана приглашает казанцев присоединиться к очистке береговой линии Казанки в районе Адмиралтейской слободы. Масштабная экоакция пройдет 17 октября в 10 утра.

Марафон «Чистые берега» пройдет в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Участникам акции предоставят необходимый инвентарь. При этом к участникам предъявляют требование иметь при себе защитную маску.

место проведения акции

Ранее в лесах Татарстана начали устанавливать фотоловушки для поиска любителей помусорить.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18:29
    На набережной Казанки от Ривьеры до Кировской дамбы ситуация ничуть не лучше, тоже все загажено. Люди у нас все-таки ведут себя по скотски.
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