Казанцев приглашают убраться на берегу Адмиралтейской слободы
Минэкологии Татарстана приглашает казанцев присоединиться к очистке береговой линии Казанки в районе Адмиралтейской слободы. Масштабная экоакция пройдет 17 октября в 10 утра.
Марафон «Чистые берега» пройдет в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Участникам акции предоставят необходимый инвентарь. При этом к участникам предъявляют требование иметь при себе защитную маску.
Ранее в лесах Татарстана начали устанавливать фотоловушки для поиска любителей помусорить.
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