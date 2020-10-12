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В Арском районе Татарстана ликвидируют «Центр милосердия»

16:27, 12.10.2020 1
В Арском районе Татарстана ликвидируют «Центр милосердия»
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр республики Алексей Песошин подписал постановление, которым с 1 января 2021 года упраздняется отделение комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) «Центр милосердия» в Арском районе РТ.

Центр был рассчитан на 27 койко-мест. Он занимается обслуживанием пенсионеров, инвалидов, семей и детей, нуждающихся в социальном обслуживании.

Фото: sobes.tatarstan.ru

В центре функционируют три отделения: отделение социальной помощи семье и детям (ОСПСиД), отделение надомного социального обслуживания (ОНСО) и социально реабилитационное отделение (СРО).

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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