«Локомотив», Зенит», Спартак» и «Рубин» чаще других проверяют на допинг в РПЛ

Начиная с августа по сентябрь Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 21 футболиста, выступающих в командах Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Чаще всего проверке подвергались игроки «Локомотива». Всего за два первых месяца чемпионата страны на допинг проверено 6 футболистов московской команды.

Также среди наиболее часто проверяемых команд питерский «Зенит» (4 игрока), московский «Спартак» (3) и казанский «Рубин» (3).

Вратаря сборной России по футболу Маринато Гилерме проверили на допинг уже трижды за последний год. Фото: Роман Хасаев.

Самыми тестируемыми футболистами РПЛ в 2020 году являются представители «Локомотива» вратарь Гилерме и полузащитник Жемалетдинов, которых проверили трижды.

Напомним, ранее главу РУСАДА Юрия Гануса уволили из-за финансовых нарушений.