В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС против России

В Совете Федерации продление антироссийских санкций Евросоюза считают незаконными, потому что они основаны «непонятно на чём».

«Не было ни решения суда, не было никаких документальных данных, взяли и обвинили Россию в том, что она не могла совершить даже теоретически, поскольку всё химоружие у нас давно уничтожено, это признала сама ОЗХО», — сообщил RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор убежден, что подобными решениями в ЕС «пытаются любой ценой наказать Россию». Джабаров считает, что такая направленность политики «добром не кончится».

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Политик отметил, что России не представили никаких результатов обследования, а сами Скрипали куда-то пропали.

Сегодня Евросоюз продлил все введенные против России санкции по химоружию, в том числе касающиеся дела Скрипалей, до 16 октября 2021 года.

