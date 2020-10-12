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Зеленский назвал условие, при котором готов покинуть пост президента Украины

11:46, 12.10.2020
Зеленский назвал условие, при котором готов покинуть пост президента Украины
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что покинет пост, если ему не удастся закончить войну в Донбассе. Он добавил, что не теряет веру в возможность мирного урегулирования конфликта.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», — рассказал Зеленский в интервью «Би-би-си».

Зеленский обратил внимание, что отказ от поста президента для него не проблема, так как он не цепляется за власть и рейтинги.

В конце июля он и президент России Владимир Путин обсудили урегулирование ситуации в Донбассе. Политики позитивно оценили согласование контактной группой дополнительных мер по прекращению огня.

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