Глава Счетной палаты Кудрин сообщил о готовящемся на него покушении в середине 2000-х

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что в 2005 или 2006 году на него готовилось покушение. По его словам, он отказал в льготах частной компании, которая получила бюджетные деньги и должна была их вернуть.

Он отметил, что не стал продлевать отсрочку, что много лет делали до него.

«Есть такая версия, но она не доказана. Это была абсолютно техническая, рутинная работа. Документы готовили к рассмотрению, я даже никогда не видел представителей компании, не встречался с ними. Воспринимал все как обычную, рядовую историю... Я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги. Потом были расследования, которые нашли какие-то следы <…>. Сотрудники ФСО добыли подробный план покушения: где, когда, при каких обстоятельствах», — сказал Кудрин в интервью ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

С 2000 по 2011 годы Кудрин был министром финансов, также занимал должность вице-премьера.