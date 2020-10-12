Казанские специалисты подняли со дна Телецкого озера на Алтае затонувший 27 лет назад теплоход

На Телецком озере в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике казанские специалисты компании «ВК Подводтех» подняли затонувший 27 лет назад теплоход. Катер весит 30 тонн, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-служу заповедника.



Катер типа «Ярославец» длинной 21 метр затонул в реке Камга Телецкого озера примерно в 20 метрах от берега. Поднять его было тяжело в частности из-за необходимости соблюдения экологических требований к работам в заповеднике. Работы проводили в легком водолазном снаряжении, а после каждой рабочей смены проводили уборку.

Водолазы собрали плот площадью 36 квадратных метров. С него они и проводили спуски, а сам катер поднимали с помощью системы грузоподъемных строп и 10 судоподъемных понтонов общей грузоподъемностью 70 тонн.

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«После осушения корпуса судна герметизации не потребовалось, металл корпуса, хоть и пострадал от коррозии, но выдержал экстремальное испытание временем под водой. Течей обнаружено не было, после откачки воды проблем с плавучестью и остойчивостью тоже», — сообщил дайвер и сотрудник Алтайского заповедника Роман Воробьев.

Директор заповедника Игорь Калмыков пояснил, как судно затонуло: зимой владелец перегнал его в залив реки на время холодов, но теплоход набрал воду. Предпринимались непрофессиональные попытки вытащить катер, однако он погрузился еще глубже — нос оказался примерно на глубине 9 метров, а корма — на 16. Только спустя 27 лет приняли решение поднять судно, которое до этого почти 30 лет ходило по акватории озера.

Напомним, с 2023 года в Татарстане планируют поднять и утилизировать 21 затонувшее судно со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ. А всего в водохранилищах путем обследования дна нашли 90 утонувших судов.