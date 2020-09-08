Со дна Волги и Камы в Татарстане поднимут 21 затонувшее судно

С 2023 года в республике планируют поднять и утилизировать со дна Куйбышевского и Нижнекамского водохранилищ 21 затонувшее судно. А всего в водохранилищах путем обследования дна нашли 90 утонувших судов.

Как объяснил министр экологии Татарстана Александр Шадриков, чтобы начать эту работу, нужно сначала определить, как нужно это проводить в правовом поле. Необходимо придумать технологию подъема, получить одобрение федерального центра на эту работу. Поэтому проект по подъему утонувших плавсредств пока в процессе разработки.

Также экологи ликвидируют и объекты накопленного экологического вреда. Общая стоимость этих проектов — 4,5 млрд рублей, 3,5 млрд из которых — из федерального бюджета. Работы выключают в себя рекультивацию иловых полей казанских очистных сооружений и подъем бездействующих трубопроводов со дна Нижнекамского водохранилища.



Подробнее о нацпроекте «Оздоровление Волги» — читайте в материале «Реального времени».

