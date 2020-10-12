КАМАЗ проводит испытания карьерного самосвала «Атлант»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

КАМАЗ проводит испытания нового карьерного самосвала КАМАЗ-65805, получившего имя «Атлант». Идет отладка и настройка работы гидравлической подвески и поворота пятого моста.



Первый образец самосвала такого класса имеет грузоподъемность 60 тонн и выполненную в скальном исполнении самосвальную установку для перевозки горных пород, 12-литровый двигатель КАМАЗ-910.11 в 500 л.с. и гидромеханическую автоматическую коробку передач Allison.

Ведущие мосты усилены под нагрузку в 21 тонну, передние оси — под нагрузку в 12 тонн. Третий, четвертый и пятый мосты оснащены гидропневматической подвеской, позволяющей в зависимости от загрузки автомобиля регулировать ее жесткость и устранять крен при разгрузке. Первая, вторая и пятая оси — управляемые, пятый мост поворачивается вокруг своей оси с помощью гидроцилиндров. Так, радиус поворота — на уровне четырехосных автомобилей.

realnoevremya.ru

«Атлант» входит в категорию Autonomous Ready, то есть он может после оснащения сенсорикой стать роботом. «Все системы автомобиля готовы к тому, чтобы управляться по CAN-шине. Двигатель, коробка передач, тормозная система, рулевое управление выполнены в исполнении, которые могут управляться электронными сигналами. Второй прототип данного автомобиля будет уже выполнен в варианте автомобиля-робота», — приводит «Автостат» слова главного конструктора инновационных автомобилей Научно-технического центра КАМАЗа Сергея Назаренко.

Автомобиль оснастят системой помощи водителю (уровень 1+). Она включает в себя систему предотвращения столкновений и систему контроля состояния водителя.

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