КАМАЗ опроверг сообщения о выпуске электрического преемника «Оки»

На российском заводе КАМАЗ в ближайшее время не планируют выпускать на рынок легковые автомобили. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ПАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев в официальном аккаунте предприятия в Facebook.



facebook.com

«Разработка легкового электромобиля — не более чем одно из наших направлений научно-исследовательской деятельности, среди которых наиболее важными и первостепенными для нас являются разработки в области грузового и пассажирского электротранспорта», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ проектирует электрический преемник «Оки».

