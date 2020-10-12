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Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов на президентских выборах в Таджикистане

08:55, 12.10.2020 1
Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов на президентских выборах в Таджикистане
Фото: ru.wikipedia.org / Шухрат Саъдиев

На выборах президента Таджикистана Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.

«Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92%, — приводит его слова ТАСС. — В ходе выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы».

Явка на выборах составила 85,39%.

ru.wikipedia.org

Ранее сообщалось о завершении голосования на выборах президента в Таджикистане.

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