Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов на президентских выборах в Таджикистане

Фото: ru.wikipedia.org / Шухрат Саъдиев

На выборах президента Таджикистана Эмомали Рахмон получил 90,92% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиер Худоерзода.



«Эмомали Рахмон на президентских выборах в Таджикистане получил 90,92%, — приводит его слова ТАСС. — В ходе выборов президента Таджикистана не поступило ни одной жалобы».

Явка на выборах составила 85,39%.

ru.wikipedia.org

Ранее сообщалось о завершении голосования на выборах президента в Таджикистане.