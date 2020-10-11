Семьи с детьми от 3 до 7 лет получат дополнительные выплаты

Правительство России выделит регионам более 8,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Необходимость дополнительных выплат связана с увеличением количества детей, чьи родители имеют право на выплату. В России их насчитывается более 3,8 млн человек.

Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума на ребёнка. Это примерно 5,5 тыс. рублей в месяц.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее в российском Кабмине сообщили, что направят свыше 1 млрд рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети, и почти 9 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.

