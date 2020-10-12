Казанцы пожаловались на работающую по звонку рюмочную

Жители Казани в соцсетях пожаловались на «непонятную» рюмочную в жилом доме на Хусаина Мавлютова, 14. Она всегда закрыта, а обслуживание происходит «только по звонку», причем в любое время.



По словам жителей, около места всегда толпятся люди. Что именно там продают — неизвестно. «Они в какие-то тары наливают им не знаю что и продают!.. Возможно, это ацетон вообще!» — пишет автор.

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Больше всего автора сообщения возмутило расположение неподалеку двух школ: «Все дети, люди проходят через это место и весь этот кошмар видят! Как только там не валяются все эти люди, кто употребляет эту отраву!»

«Я обращаюсь ко всем ответственным органам, прекратите этот беспредел!» — написал автор.

Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана одобрил в первом чтении запрет рюмочных и небольших баров в жилых домах.