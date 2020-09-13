В Гидрометцентре РФ предупредили об аномальном похолодании на следующей неделе

В Центральном федеральном округе (ЦФО) в четверг, 17 сентября, ожидается «всплеск тепла». После этого наступит аномальное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура будет около или ниже нормы. Днем температуры воздуха будут заметно ниже 15 градусов, а ночные — около 5 градусов.

Потепление, которое прогнозируют синоптики, достаточно редкое явление: «Создается циркуляция, когда будет такая вполне теплая погода, связанная с адвекцией очень теплого, жаркого воздуха, который с юга придет, но это совершенно не антициклон», — рассказал он ТАСС.

По данным синоптиков Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели республика окажется под влиянием пасмурного и дождливого циклона.

