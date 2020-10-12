Волгоградский ТЮЗ приедет в Казань на гастроли

Во вторник, 13 октября, в Казани начнутся гастроли Волгоградского ТЮЗа. Театр на время займет сцену местного театра юного зрителя.

Артисты привезли репертуар из шести постановок. Выступать они будут неделю. Каждый день волгоградцы будут показывать по два спектакля, передает газета «Волжская правда».

Фото: kzn.ru

«Мы гордимся тем, что стали участниками такого масштабного проекта, каким являются «Большие гастроли». Прекрасно, что, несмотря ни на какие трудности, проект все же вновь вернулся к жизни», — передает издание слова директора театра Альберта Авходеева.

Отмечается, что во время Великой Отечественной войны в Казань эвакуировали актеров Сталинградского театра. С тех пор театры двух городов на Волге регулярно обмениваются гастролями.