На проведение в Казани теннисного турнира «Кубок мира и добра» потратят 4,5 млн рублей

АО «Казань арена» объявило тендер на проведение в Казани теннисного турнира «Кубок мира и добра». Начальная стоимость контракта оставила 4,5 млн рублей.

Закупка проводится у единственного поставщика, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Фото: kazanarena.com

Напомним, Казань приняла Кубок осенью прошлого года. Инициатором его появления стал бывшая первая ракетка мира Марат Сафин. Он заручился поддержкой скончавшегося в этом году экс-гендиректора «Казань Арены» Радика Миннахметова. Турнир был призван в первую очередь стать местом коммуникации деловых кругов и только потом спортивным событием. Годом ранее на организацию Кубка потратили 9 млн рублей -вдвое больше, чем в этом.