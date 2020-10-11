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Жители Казани пожаловались на загрязненные из-за марафона улицы

11:11, 11.10.2020
Жители Казани пожаловались на загрязненные из-за марафона улицы
Фото: соцсети

Жители Казани пожаловались в соцсетях на мусор, который оставили после себя на дорогах и улицах участники Казанского марафона.

Фото: соцсети

На фото видно, что на месте регистрации участников марафона разбросаны бумажные стаканчики от напитков и кожура бананов.

Казанский марафон стартовал вчера. В забеге на 42,195 км и забегах-спутниках принимают участие около 20 000 атлетов.

О том, как это было, смотрите в сюжете «Реального времени».

Общество Татарстан
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