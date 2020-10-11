Путин отметил работу российского агропромышленного комплекса в период пандемии коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что российский агропромышленный комплекс (АПК) не допустил сбоев в поставке продукции даже в условиях «коронавирусных» ограничений.



«Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать», — сообщил Путин в эфире телеканала «Россия-24" (ВГТРК).

В поздравлении аграриев с профессиональным праздником, президент обратил внимание, что работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «трудились, не только проявляя высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество».



Фото: Илья Репин

Поздравил аграриев с праздником и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он опубликовал праздничное видео в своем Instagram.

