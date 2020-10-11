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Путин отметил работу российского агропромышленного комплекса в период пандемии коронавируса

09:32, 11.10.2020
Путин отметил работу российского агропромышленного комплекса в период пандемии коронавируса
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что российский агропромышленный комплекс (АПК) не допустил сбоев в поставке продукции даже в условиях «коронавирусных» ограничений.

«Особо подчеркну, что даже в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, в режиме ограничений отечественный АПК продолжал стабильно работать», — сообщил Путин в эфире телеканала «Россия-24" (ВГТРК).

В поздравлении аграриев с профессиональным праздником, президент обратил внимание, что работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности «трудились, не только проявляя высочайшую самоотдачу, но и настоящее мужество».

Фото: Илья Репин

Поздравил аграриев с праздником и президент Татарстана Рустам Минниханов. Он опубликовал праздничное видео в своем Instagram.

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