В Таджикистане проходят выборы президента
В Таджикистане проходят выборы президента страны. Голосование проходит на 3 375 участках. Об этом сообщает ТАСС.
На пост президента претендуют пять кандидатов:
- действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он выдвинут Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией страны;
- Рустам Латифзода от аграриев;
- Абдухалим Гаффорзода от социалистов;
- Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана;
- Миродж Абдуллоев от коммунистов.
Выборы проходят с соблюдением правил безопасности: на всех избирательных участках приготовлены дезинфицирующие средства, маски и перчатки. Всем избирателям измеряют температуру.
Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон занимает свой пост с 1992 года.Общество
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