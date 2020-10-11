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В Таджикистане проходят выборы президента

08:34, 11.10.2020
В Таджикистане проходят выборы президента
Фото: ru.wikipedia.org

В Таджикистане проходят выборы президента страны. Голосование проходит на 3 375 участках. Об этом сообщает ТАСС.

На пост президента претендуют пять кандидатов:

  • действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Он выдвинут Федерацией независимых профсоюзов, Союзом молодежи и Народной демократической партией страны;
  • Рустам Латифзода от аграриев;
  • Абдухалим Гаффорзода от социалистов;
  • Рустам Рахматзода от Партии экономических реформ Таджикистана;
  • Миродж Абдуллоев от коммунистов.
Фото: ru.wikipedia.org


Выборы проходят с соблюдением правил безопасности: на всех избирательных участках приготовлены дезинфицирующие средства, маски и перчатки. Всем избирателям измеряют температуру.

Действующий президент Таджикистана Эмомали Рахмон занимает свой пост с 1992 года.

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