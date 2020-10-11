Учитель из Казани рассказала секрет успеха на ЕГЭ

По словам учителя русского языка и литературы казанской гимназии №122, успешная сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) во многом зависит от стрессоустойчивости выпускника. Об этом она рассказала в интервью ГТРК «Татарстан».

Она уверена, что лишь 30% результата ЕГЭ зависят от знания предмета, остальные 70% — самоорганизация, хорошее физическое самочувствие и устойчивость к стрессовым ситуациям.

Фото: realnoevremya.ru

Самым сложным в экзамене она назвала ограниченность времени, из-за чего школьники спешат и не успевают перепроверять свои работы.

Минпросвещения России подготовило проект указа об утверждении единого расписания и продолжительности проведения ЕГЭ в 2021 году. Экзамены для выпускников планируется провести с 24 мая по 19 июня.

