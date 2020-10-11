Опубликован проект единого расписания ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Минпросвещения России подготовило проекты указа об утверждении единого расписания и продолжительности проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2021 году.

По проекту указа, школьники в следующем году напишут ЕГЭ с 24 мая по 19 июня. Первым экзаменом для 11 классов станут география, литература, химия. На 27 мая запланирован экзамен по русскому языку, на 31 мая — математика.



Фото: realnoevremya.ru

Основной государственный экзамен пройдет с 21 мая по 11 июня. Первым испытанием для выпускников 9 классов станет экзамен по иностранному языку. Русский язык и математика запланированы на 4 и 8 июня соответственно.



В 2020 году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ прошел в четыре волны. Основной этап пришелся на 3—22 июля.