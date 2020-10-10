Татарстанский дендрарий закрылся на зиму раньше из-за COVID-19 — видео
В Татарстане дендрарий, расположенный в Зеленодольском районе, закрылся раньше из-за коронавирусных ограничений. Теперь он возобновит работу только в мае 2021 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Обычно дендрарий закрывался на зиму не раньше в 20-х чисел октября. Однако в этом году сложная эпидемиологическая обстановка.
Хотя в целом площадь в 5 га позволяет посетителям разойтись и соблюдать дистанцию. И все же в прошлое воскресенье дендрарий посетили более 1 600 человек.Общество Татарстан
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