Новости общества

00:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанский дендрарий закрылся на зиму раньше из-за COVID-19 — видео

23:26, 10.10.2020
Татарстанский дендрарий закрылся на зиму раньше из-за COVID-19 — видео
Фото: скриншот

В Татарстане дендрарий, расположенный в Зеленодольском районе, закрылся раньше из-за коронавирусных ограничений. Теперь он возобновит работу только в мае 2021 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Обычно дендрарий закрывался на зиму не раньше в 20-х чисел октября. Однако в этом году сложная эпидемиологическая обстановка.

Хотя в целом площадь в 5 га позволяет посетителям разойтись и соблюдать дистанцию. И все же в прошлое воскресенье дендрарий посетили более 1 600 человек.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также