Валиева выиграла короткую программу на втором этапе Кубка России

Камила Валиева лидирует на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, проходящему в эти дни в Москве.

Сегодня фигуристки выступили с короткими программами. Валиева получила за свое выступление 85,10 балла. Ее результат недотянул до мирового рекорда, принадлежащей Алене Косторной (85,45), лишь 0,35 балла.

Второе место после короткой программы занимает Дарья Усачева. Еще одна подопечная тренера Этери Тутберидзе набрала 80,39 балла. Третьей стала Александра Трусова. Представительница школы Евгения Плющенко отстала от Валиевой почти на 10 баллов — 75,77.

Завтра спортсменки покажут свои произвольные программы, после чего определится победительница этапа.