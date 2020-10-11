На авторынке России зафиксирован дефицит некоторых марок машин

По данным экспертов, на российском рынке автомобилей зафиксирован дефицит: есть бренды, у которых к концу сентября машин не осталось, и есть марки, поставки которых все-таки начались. Об этом сообщает «Российская газета».



Такой ситуации на рынке способствует повышение спроса на машины фоне падения курса рубля на валютном рынке и опасения роста цен.

По данным компании Fresh Auto, из-за обвала рубля стоимость новых автомобилей выросла на 3—10%. К зиме цены могут увеличиться еще на 5—10%.

Фото: Роман Хасаев

По оценкам экспертов, в случае второй волны коронавируса дефицит на авторынке будет наблюдаться вплоть до первого квартала 2021 года.

По данным аналитиков «Авито Авто», отложенный спрос и обвал рубля вызвали ажиотаж на рынке подержанных автомобилей в Татарстане в третьем квартале текущего года. По сравнению со вторым кварталом спрос вырос на 37%.

