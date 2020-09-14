Минстрой Татарстана: в республике 65,3% жилья от плана введено в эксплуатацию

На 11 сентября по программам жилищного строительства в Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 945 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 65,3% от плана. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя РТ.



По инвестиционной программе Государственного жилищного фонда при президенте РТ (ГЖФ РТ) в органы статистики отчитались по 75 домам на 1 686 квартир площадью 98,6 тыс. кв. метров (36,1% от плана).

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 многоквартирных домов. На сегодняшний день план выполнен на 55,8% — готовы 93 дома.

По линии индивидуального жилищного строительства в текущем году планируется построить и ввести в эксплуатацию 10 680 домов. На 11 сентября план выполнен на 80,1% — 8 554 дома.

Напомним, что, по данным на 28 августа, в Татарстане план по вводу жилья в эксплуатацию выполнили на 58%.