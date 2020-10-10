Минниханов поздравил «Вконтакте» с Днем рождения

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил «Вконтакте» с Днем рождения. Праздничный пост он опубликовал на своей странице в соцсети.

«Сегодня у моего большого друга, с которым дружим уже более 5 лет, день рождения. Поздравляю с 14-летием, ВКонтакте!», — написал Минниханов.

Вчера в пресс-службе соцсети сообщили, что «ВКонтакте» обновит дизайн версии для компьютера, который будет похож на дизайн мобильного приложения.



Ранее сообщалось, что татарский язык стал первым в программе поддержки проектов на родном языке «ВКонтакте».

