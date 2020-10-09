«Нефтехимик» дома обыграл воронежский «Факел» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» дома уверенно обыграл воронежский «Факел» (3:1) в матче 14-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Хозяева поля открыли счет на 20-й минуте, когда заработанный Шадриным пенальти реализовал Петров. Ближе к концу тайма футболисты «Факела» затолкали мяч в ворота Голубева, но еще до перерыва Семенов вновь вывел вперед нижнекамцев.

Во второй половине встречи «Нефтехимик» продолжил владеть инициативой. На 67-й минуте Давлатов здорово увидел открытого Уридию и тот парашютом отправил мяч в ворота гостей. До конца игры нижнекамцы имели еще пару моментов для гола, но счет остался прежним.

Благодаря этой победе, «Нефтехимик» набрал 25 очков и вышел на 7-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Олимп-Первенство ФНЛ. 14-й тур

«Нефтехимик» (Нефтехимик) — «Факел» (Воронеж) — 3:1 (2:1)

Голы:

1:0 — 20, Петров (с пенальти);

1:1 — 37, Земсков;

2:1 — 43, Семенов (Лелюкаев);

3:1 — 67, Уридия (Давлатов).