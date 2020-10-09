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Экономика

Чистый отток капитала из России вырос на 65,9% с начала года

19:55, 09.10.2020
Чистый отток капитала из России вырос на 65,9% с начала года
Фото: realnoevremya.ru

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь — сентябрь 2020 года увеличился на 65,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $35,5 млрд, согласно предварительной оценке ЦБ РФ.

По итогам девяти месяцев 2019 года этот показатель находился на уровне $21,4 млрд, передает ТАСС.

wikipedia.org

Ранее сообщалось, что госдолг России останется ниже уровня развивающихся стран, хотя ранее заявлялось о желании довести его до 20% ВВП.

ЭкономикаФинансыБюджетОбщество
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